越南移工桃園開地下醫美 抖音直播整型宣傳被逮

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越南籍陳姓女子（前右）在桃園開設地下醫美診所，還以抖音直播隆鼻等手術宣傳，基隆市專勤隊接獲檢舉，日前持搜索票前往查緝，查獲陳女等共3人，詢後依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月2日

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）越南籍陳姓女子在桃園開設地下醫美診所，還以抖音直播隆鼻等手術宣傳，經營1年來獲利數百萬，基隆市專勤隊接獲檢舉，2月25日持搜索票前往查緝，查獲陳女等共3人，詢後送辦。

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊今天表示，30歲陳女在越南從事美容工作，她在2020年11月以製造業技工名義抵台，在工廠擔任作業員，因不適應工作內容及環境打算換工作，但透過媒合未成，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素無法回到越南，考量生計決定轉換跑道。

專勤隊指出，陳女在未具有中華民國醫師執照下，私自在中壢火車站附近承租辦公大樓開設醫美診所，陳女為招攬生意，還透過臉書（Facebook）、抖音（TIKTOK）等社群直播隆鼻及割雙眼皮等侵入性醫療行為。

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專勤隊深入追查，陳女經營地下醫美診所約1年，提供顧客紋眉、豐唇、割雙眼皮、隆鼻等整形手術服務，費用從新台幣3000元至4萬元不等，每月手術人數達15人，獲利約數百萬元，專勤隊2月25日前往查緝時，現場手術台、麻醉管制藥品等一應俱全。

專勤隊除逮捕陳女外，現場並查獲1名女性助理及1名女性顧客都是失聯移工，全案詢後依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110302