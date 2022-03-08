台中火災6死 盧秀燕籲修法規範私人囤積雜物

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市興中街大樓火災造成6死6傷，對於莊姓女屋主堆積雜物助長火勢，台中市長盧秀燕今天表示，民眾在私宅囤積雜物影響公安，公部門無法清理，呼籲中央修法予以規範。

台中市中區興中街大樓6日下午發生火災，造成6死6傷，由於大樓被莊姓女屋主堆放雜物助長火勢，環保局近2年已經針對屋主裁處24件，也針對這棟大樓每月大約執行強制清除2次。

最近1次清理是由中區區公所與環保局在3月4日透過公權力介入，強制清除完成1樓及公共區域堆置物清理，將垃圾及資源回收物清除，但環保局無法進入私宅清理，只能清理公共區域部分。

台中市環保局長陳宏益表示，從110年到111年，環保局共強制清理13次，每次動員清潔人員10多人、花費1到2小時不等，清理過程中還會遭遇女屋主一直抱怨，女屋主並對環保局3次提告搶奪財物，環保局也因而接獲地檢署要求說明。

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對此，盧秀燕上午在市政會議中指出，這起火災因縱火而發生，但也可看到有大量雜物堆積助長火勢，有些民眾喜歡堆放物品造成公安疑慮，環保局經常去清理還要被告，而且也只能清理公共區域部分，民眾在家中囤積雜物，現行法令無法及時處理私宅內物品。

盧秀燕認為，在私宅內堆積雜物，不只有公安疑慮，也有疫情等各方面風險，卻要所有民眾去承受後果，她已指示市府相關單位研擬修法規範私宅公共衛生、置放危險物品等，也呼籲中央是否能訂定法令，針對個人產業導致公安疑慮部分予修法規範，否則無法有效解決問題，市府也將與立委連絡協助修法。（編輯：郭諭儒）1110308