台中火災6死 租客養羊遭阻縱火報復屋主 兩人移送檢方

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中興中街一處大樓火災釀6死6傷，警方7日逮捕積欠房租又養羊遭阻起糾紛的鄭男，並訊問涉堆雜物影響逃生的莊姓女屋主，警方訊後今天上午依公共危險罪嫌等將2人移送台中地檢署偵辦。

台中市興中街1棟大樓6日下午發生火災，造成6死6傷。案發後，台中市警察局刑警大隊會同第一警分局報請檢察官指揮，成立專案小組，經調閱附近監視器畫面，發現住在8樓（頂樓加蓋）的房客鄭姓男子形跡可疑，由檢察官核發拘票拘提鄭男到案。

警方指出，鄭男到案後，經突破心防，指稱因為飼養寵物羊及積欠租金與莊姓女屋主有糾紛，女屋主要他搬家，他於6日下午以打火機點燃2樓雜物，想要教訓女屋主，沒想到釀成大禍。全案於上午將鄭姓男子與女屋主依涉嫌公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

對於有網友在批踢踢實業坊（PTT）指稱台中大樓縱火犯殺女童的貼文，台中市警察局第一分局對此表示，貼文未提供相關證據，提醒民眾故意散布未經證實的影片或言論，可能涉及社會秩序維護法，籲勿以身試法。

警方指出，經查尋獲的6具遺體中，有3具外觀難以辨認，身分、性別及年齡待去氧核糖核酸（DNA）比對確認；至於有遺體「臟器外露」，是因火災燃燒過久所致；相關詳細起火原因及相關證據，正由台中市消防局調查釐清，全案目前由台中地檢署指揮偵辦中。

警方提醒，民眾故意散布未經證實的影片或言論，可能涉及社會秩序維護法的散布謠言相關規定，足以影響公共安寧者將處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，呼籲民眾不要以身試法，若有相關事證請檢具資料提供檢警偵辦。（編輯：戴光育）1110308