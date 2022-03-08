台中火災3名身分不明死者已確認 都是承租住戶

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台中市興中街一處大樓火災釀6死6傷，其中3名死者無法辨識身分。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠8日召開記者會說明，6名死者的身分都已確認。中央社記者郝雪卿攝 111年3月8日

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市興中街某棟大樓6日發生火災釀6死6傷，6名死者中有3人無法辨識身分。台中地檢署今天表示，這3名死者身分已確認，都是大樓承租住戶，已通知家屬，盡速完成相驗程序。

台中市中區興中街某棟大樓6日下午發生火災造成6死6傷，警方7日逮捕涉嫌縱火的房客鄭姓男子，今天上午將鄭男與大樓莊姓女屋主移送檢方偵辦；檢方以2人罪嫌重大，有勾串證人及逃亡之虞，將2人向法院聲請羈押禁見。

這起火災造成6人死亡，其中3名死者無法辨識身分。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠下午召開記者會表示，6名死者的身分都已確認。

卓俊忠指出，6名死者中，原已確認身分的3名死者都已通知家屬，其中1名於昨天已核發死亡證明書，另2名在今天下午核發死亡證明書。

至於另3名無法辨識身分的死者，卓俊忠表示，經採集死者及疑似死者家屬的去氧核醣核酸（DNA）進行檢測鑑定，今天已確認這3名死者身分。

卓俊忠指出，這3名死者都是大樓的承租住戶，分別為陳姓男子（47年次）、許姓女子（46年次）、張姓女子（48年次），已通知家屬，將盡速完成相驗程序。（編輯：戴光育）1110308