台中火災6死 大樓違規變更市府罰房東144萬元

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市興中街一棟大樓6日發生火災釀6死6傷，針對大樓違規變更41間出租套房，台中市政府都市發展局今天表示，經會勘後確認違反建築法規定，將開罰莊姓女房東144萬元。

都發局指出，興中街大樓於民國75年申請建築使用執照是8戶集合住宅大樓，86年申請變更使用2、5、6、7樓作為旅館使用，核定17間房；到93年由觀旅局核准登記旅館業，但因經營期間申請8次停業，旅館登記證於108年被觀旅局註銷。

這棟大樓6日遭房客鄭姓男子縱火造成6死6傷後，才發現內部被隔出41間套房出租，都發局昨天派員到現場勘查，確認大樓遭擅自變更隔間。

都發局今天接受記者採訪時表示，建築物2樓到7樓及頂樓違建共計41間房間，包括：原核准住宅3樓、4樓各2間共4間，擅自變更為12間；原核准旅館2樓、5樓、6樓、7樓共17間，擅自變更為24間；另頂樓違章加蓋5間房間。

都發局指出，此案已違反建築法擅自變更用途、室內裝修及未辦理建築物公安申報等規定。將依違反建築法相關規定，按不同罰則分別罰鍰新台幣6萬元，每戶共開罰18萬元。全案8戶共裁處莊姓女房東144萬元罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110309