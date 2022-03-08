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台中火災6死
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台中火災6死2/22

台中大樓改41套房出租火災釀6死 中市都發局派員會勘

2022/3/8 20:08（3/8 20:37 更新）
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市興中街一棟大樓6日發生火災釀6死6傷，由於大樓原為17間房的旅館，後改為41間出租套房，台中市都發局今天派員到現場勘查，若涉及違反建築法規將予以裁罰。

對於興中街大樓火災造成重大傷亡，時代力量台中黨部發布新聞稿指出，高雄市政府在城中城大火發生後2週內提出調查報告，呼籲台中市政府應盡速提出調查報告，內容須涵蓋災前行政管理檢討、救災過程、災後策進作為以及究責缺失等面向。

時代力量台中黨部東、南區主任徐小媚指出，這棟大樓以前曾作為旅館，過去的公安、消防稽查紀錄應公開檢視。而於108年廢止旅館使用，改為集合住宅時，是否申請使用執照變更，改建成41間套房，裝潢時有無申請審查許可、是否涉及非法改建等，相關問題市府必須盡速釐清。

對此，台中市政府都發局以文字稿回應指出，這棟大樓於75年取得集合式住宅使用執照，86年申請變更旅館使用，100年10月13日起申請展延暫停營業，於101年及104年稽查時現場未營業，於108年廢止旅館使用。

都發局表示，大樓後續若作為他種用途使用，依規應提出變更使用執照申請，不過，建築物變更使用執照需由建物所有權人提出申請，經查這棟建物於108年後並無辦理變更使用執照紀錄。

都發局指出，大樓的第2、5、6、7樓原本作為旅館使用，申請時核定17間房，後續是否擅自改建增加套房，已於火災調查後，於今天派員現場勘查，若涉及違反建築法情事，將依建築法相關規定予以裁罰。（編輯：謝雅竹）1110308

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