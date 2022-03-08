台中火災6死 縱火房客、女屋主遭聲押禁見獲准

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台中市中區一處大樓套房住宅6日發生火警造成6死6傷，檢警調查，鄭姓男房客（中）近日與莊姓女屋主有租屋糾紛，鄭男縱火報復，警方已將鄭男拘提到案，詢問後將移送台中地檢署偵辦。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市興中街大樓火災釀6死6傷，警方今天將涉嫌縱火的鄭姓男子與莊姓女屋主移送檢方偵辦，檢方以兩人罪嫌重大、有逃亡及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，法官裁准。

台中市興中街一棟大樓6日下午發生火災，造成6死6傷。案發後，台中市警察局刑警大隊會同第一警分局報請檢察官指揮，成立專案小組，經調閱附近監視器畫面，發現住在8樓（頂樓加蓋）的房客鄭姓男子形跡可疑，由檢察官核發拘票拘提鄭男到案。

警方指出，鄭男到案後，經突破心防，指稱因為飼養寵物羊及莊姓女屋主催討租金，女屋主並要他搬家，他因不滿才放火，想要教訓女屋主，沒想到釀成大禍。鄭男與女屋主上午依涉嫌公共危險等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠下午召開記者會說明，經檢方複訊後，認為鄭男因為與女屋主有生活上糾紛，而於2樓縱火，造成延燒到女屋主置放的回收物品，並迅速竄燒，造成6死6傷。

卓俊忠表示，鄭男涉犯刑法殺人既遂、殺人未遂、放火燒燬現有人所在建築物等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有逃亡、勾串證人之虞，認有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准。

至於莊姓女屋主，卓俊忠指出，莊女明知集合式住宅應保持通道順暢，避免承租戶無法做逃亡通道，卻因本身從事資源回收，把相關通道布滿自己所收集易燃回收物品，造成承租戶可能有意外時沒辦法逃生，致承租戶有危險之虞。

卓俊忠說，莊女因涉犯刑法阻塞集合住宅的逃生通道致人於死、過失致死及違反廢棄物清理法等規定，罪嫌重大，有事實足認有逃亡、勾串證人之虞，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：唐聲揚）1110308