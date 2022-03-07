訪友遇台中火災6死案 男子逃生踩空墜樓躲死劫

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台中市中區興中街一棟大樓出租套房6日發生火警，一名受困窗外雨遮上的男子墜樓送醫。台中市長盧秀燕（前右2）7日到醫院探望，他的姊姊（前左）表示，弟弟當時去訪友竟遇火煙灌入房內，只好躲到窗外雨遮，不小心踩空墜樓。中央社記者郝雪卿台中攝 111年3月7日

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（中央社記者郝雪卿、蕭博陽台中7日電）台中興中街火災6死，一名受困窗外雨遮上的男子從6樓墜落，場面怵目驚心。他的姊姊今天接受媒體聯訪時說，弟弟當時去訪友竟遇火煙灌入房內，只好躲到窗外雨遮，不小心踩空墜樓。

台中市中區興中街一棟大樓出租套房昨天下午發生火警釀6死6傷，其中，當時一名男子疑忍受不住高溫從雨遮上失足墜樓，驚險畫面讓人捏一把冷汗，所幸墜樓男子獲救仍有生命徵象，由救護車火速送醫；當時與男子一起受困6樓鐵窗的2名住戶也由消防員救下。

根據消防人員昨天表示，火警現場為7樓高的套房住宅大樓，3樓有火煙冒出，消防人員趕到場前，6樓已有3人逃出，並攀爬到屋外鐵窗上，其中1人疑因忍受不住高溫而摔到1樓，消防局將摔落男子送醫。

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台中市長盧秀燕今天到中國醫藥大學附設醫院探視火警傷者並致慰問金，墜樓男子由姊姊代收慰問金。她轉述說，當時弟弟是到這棟大樓訪友，突然聞到燒焦味就開門查看，門一打開，火煙就直灌房內，弟弟和友人只好躲到窗外雨遮，不小心踩空墜樓，不是自己跳下。

醫院透過訊息表示，患者顏面受傷，腰椎有爆裂性骨折，但神經受傷程度還好，腳可以移動，手術開刀後應該不會影響行走能力；另外，墜樓男子的男、女友人輕微嗆傷，治療後出院。（編輯：陳仁華）1110307