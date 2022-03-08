台中火災6死網傳殺女童 檢方澄清遺體應為女租客

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中興中街大樓遭縱火造成6死，其中1具焦屍體型嬌小被懷疑是女童，有網友爆料縱火犯殺了女童，台中地檢署今天表示，這具遺體應是8樓60多歲女租客，仍待做DNA鑑定釐清身分。

台中市興中街1棟大樓6日下午4時許發生火災，造成6死6傷，其中8樓房客鄭姓男子飼養的寵物羊，也被燒死在浴室內，還有1具在8樓發現的焦屍，由於體型嬌小，一度被懷疑是女童。

台中市警方在火災發生後，調閱周邊監視器影帶，發現8樓房客鄭姓男子形跡可疑，昨天上午將鄭男帶回詢問，鄭男最後被突破心房，指稱因為與莊姓女屋主有租屋糾紛，並要他搬家，才縱火想要教訓對方，沒想到會闖下大禍。

有網友昨晚在網路社群爆料「沒人性 台中縱火犯殺女童 沒有人敢報」，對此，台中地檢署澄清，最後被發現的嬌小遺體，懷疑是住在8樓的60多歲女房客，正通知家屬前來鑑定DNA，目前6名死者中，還有3人身分待釐清。

警方也表示，比對房客資料，以這名60多歲的女房客可能性較大，對於縱火犯殺女童的說法，目前沒有證據可以證實。（編輯：郭諭儒）1110308