台中6死火災起因待釐清 消防局：頂樓加蓋悶燒形同烤箱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市中區一處大樓套房住宅6日發生火警，造成6死、6傷。消防局表示，救災時發現樓梯間堆滿雜物，因煙囪效應造成整棟延燒，且頂樓加蓋悶燒形同烤箱。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市中區一處大樓套房住宅昨天發生火警造成6死、6傷，消防局今天表示，救災時發現樓梯間堆滿雜物，因煙囪效應造成整棟延燒，且頂樓加蓋悶燒形同烤箱，起火原因仍待釐清。

台中市消防局第七大隊中區分隊長李震雁今天接受媒體聯訪時表示，火警一到場時，整個1樓甚至包含頂樓加蓋部分都有火煙，沒多久整棟樓梯間都起火，火勢一發不可收拾。

李震雁指出，剛到場時6樓鐵窗外有民眾受困，出動雲梯車搶救，但受限道路兩旁停滿車輛，導致腳架無法全伸因安全裝置而停機，後來調整動線才順利升起雲梯車救災。

李震雁說，大樓每個樓層幾乎都著火，且樓梯間都堆滿雜物，初步研判可能因煙囪效應延燒，消防隊員在每個樓層都受到嚴重火煙阻礙，導致救災時間延長；因為必須逐層破壞住戶門鎖，因此搜尋時受到延誤。

此外，消防局第七大隊組長林建男說明，大樓各樓層都有直通梯但並非安全梯，每層樓都另外裝設門阻隔，消防人員每到另一層樓都要設法破門，且頂樓加蓋設有電信基地台，民眾若逃到頂樓也無法逃生，讓整棟大樓處於悶燒狀態形同烤箱，居民逃生不易。（編輯：郭諭儒）1110307

台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，消防人員搜救工作直到7日午夜，才將最後1具遺體運出。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日

台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，警消救災時，發現大樓樓梯間堆滿雜物，影響居民逃生，7日凌晨將莊姓女屋主帶回警局製作筆錄。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月7日