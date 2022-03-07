更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭捐款專戶5天達3億元 首撥1億助難民
首頁 / 社會
台中火災
新聞專題
台中火災5/12

台中6死火災起因待釐清 消防局：頂樓加蓋悶燒形同烤箱

2022/3/7 10:31（3/7 11:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市中區一處大樓套房住宅6日發生火警，造成6死、6傷。消防局表示，救災時發現樓梯間堆滿雜物，因煙囪效應造成整棟延燒，且頂樓加蓋悶燒形同烤箱。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日
台中市中區一處大樓套房住宅6日發生火警，造成6死、6傷。消防局表示，救災時發現樓梯間堆滿雜物，因煙囪效應造成整棟延燒，且頂樓加蓋悶燒形同烤箱。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市中區一處大樓套房住宅昨天發生火警造成6死、6傷，消防局今天表示，救災時發現樓梯間堆滿雜物，因煙囪效應造成整棟延燒，且頂樓加蓋悶燒形同烤箱，起火原因仍待釐清。

台中市消防局第七大隊中區分隊長李震雁今天接受媒體聯訪時表示，火警一到場時，整個1樓甚至包含頂樓加蓋部分都有火煙，沒多久整棟樓梯間都起火，火勢一發不可收拾。

李震雁指出，剛到場時6樓鐵窗外有民眾受困，出動雲梯車搶救，但受限道路兩旁停滿車輛，導致腳架無法全伸因安全裝置而停機，後來調整動線才順利升起雲梯車救災。

李震雁說，大樓每個樓層幾乎都著火，且樓梯間都堆滿雜物，初步研判可能因煙囪效應延燒，消防隊員在每個樓層都受到嚴重火煙阻礙，導致救災時間延長；因為必須逐層破壞住戶門鎖，因此搜尋時受到延誤。

此外，消防局第七大隊組長林建男說明，大樓各樓層都有直通梯但並非安全梯，每層樓都另外裝設門阻隔，消防人員每到另一層樓都要設法破門，且頂樓加蓋設有電信基地台，民眾若逃到頂樓也無法逃生，讓整棟大樓處於悶燒狀態形同烤箱，居民逃生不易。（編輯：郭諭儒）1110307

台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，消防人員搜救工作直到7日午夜，才將最後1具遺體運出。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日
台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，消防人員搜救工作直到7日午夜，才將最後1具遺體運出。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日
台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，警消救災時，發現大樓樓梯間堆滿雜物，影響居民逃生，7日凌晨將莊姓女屋主帶回警局製作筆錄。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月7日
台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，警消救災時，發現大樓樓梯間堆滿雜物，影響居民逃生，7日凌晨將莊姓女屋主帶回警局製作筆錄。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月7日
（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
台中出租套房大樓火災6死6傷 市府證實屋頂違建台中住宅大樓火警6死6傷 疑堆放雜物阻擋逃生台中大樓火警6死6傷 警方約談屋主釐清案情台中住宅大樓火警6死6傷 消防專家直覺不尋常台中興中街火災6死 屋主雜物阻逃生2年收24張罰單台中大樓火警6死 盧秀燕：女屋主屢罰不怕曾遭送辦
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀