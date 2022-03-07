台中大樓火警6死 檢方：3具遺體身分待釐清

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台中市中區1處大樓套房住宅6日發生火警，造成6死、6傷，檢方7日表示，6具遺體中有3人已確認身分，另3人身分待釐清。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市中區一處大樓套房住宅昨天發生火警造成6死、6傷，檢方今天表示，6具遺體中有3人已確認身分，另3人身分待釐清，已成立聯合服務處全力協助家屬處理後續。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天告訴中央社記者，媒體一度誤傳發現7具遺體，其中1具為羊屍，但經與台中市消防局、警方確認後，昨天從火場帶出的就是6具人體遺體。

卓俊忠指出，目前3名死者已確認身分，另外3人因遺體焦黑無法辨識，將採集去氧核醣核酸（DNA）進行身分比對。警方今天已陸續通知家屬製作筆錄，將盡快完成相驗程序，檢方也與警方、犯罪被害人保護協會成立「聯合服務處」，協助家屬後續處理。

台中市消防局告訴中央社記者，火警造成6人死亡，分別在3樓、5樓、7樓與8樓等處發現遺體；6名傷者中，有2人從3樓水管爬下，1人自5樓跳下，2人由雲梯車自5樓帶下，1人自2樓電梯內救出。6人皆無生命危險。

大樓的莊姓女屋主今天凌晨遭警方漏夜偵訊後，上午被警方帶至現場勘查。莊女面對媒體追問時，僅回1句「我很甘苦」。

莊女是否涉及刑事責任，檢警仍在調查釐清中。（編輯：戴光育）1110307