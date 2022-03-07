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台中大樓火警6死 盧秀燕：女屋主屢罰不怕曾遭送辦[影]

2022/3/7 11:34（3/7 13:03 更新）
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台中大樓火警釀6死6傷，市長盧秀燕（前中）7日表示，大樓莊姓女屋主確實在公共區域有堆置雜物，市府109年、110年依違反公共區域安全等罪，共裁罰莊女24次，但屢勸不聽、屢罰不怕，110年12月間，警方依莊女涉及公共危險罪嫌送檢方偵辦。中央社記者郝雪卿攝 111年3月7日
台中大樓火警釀6死6傷，市長盧秀燕（前中）7日表示，大樓莊姓女屋主確實在公共區域有堆置雜物，市府109年、110年依違反公共區域安全等罪，共裁罰莊女24次，但屢勸不聽、屢罰不怕，110年12月間，警方依莊女涉及公共危險罪嫌送檢方偵辦。中央社記者郝雪卿攝 111年3月7日
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（中央社記者郝雪卿、黃國芳台中市7日電）台中大樓火警造成6死6傷，台中市長盧秀燕今天表示，大樓女屋主確實有堆置雜物，市府前年及去年裁罰24次，雖大多後來有繳交，但屢罰不怕，屢勸不聽，警方去年12月依公共危險罪嫌送辦。

台中市中區一處大樓套房住宅昨天發生火警造成6死6傷，盧秀燕今天上午前往醫院探視跳樓受傷的住戶接受媒體聯訪時指出，大樓莊姓女屋主確實在公共區域有堆置雜物。

她說，市府在109年、110年依違反公共區域安全等罪，共裁罰莊女24次，前年14次，去年10次，「大部分罰款有繳納，但房東屢勸不聽、屢罰不怕」，去年12月間，警方依莊女涉及公共危險罪嫌送檢方偵辦，台中大樓昨天發生火警後，警方立即帶回莊女偵訊。

台中市政府環保局今天稍早表示，近1年對女屋主開立11件罰單，但其中9件移送強制執行，另2件催繳，每月也派員代強制清除，環保局人員向中央社記者表示，這兩年共罰24件，但女屋主不願繳交，最後送強制執行才繳了罰款。不過，至於共繳了多少張罰單及多少金額，還待最後統計確認。

台中市中區一處大樓套房住宅，昨天發生火警造成6死6傷，警消救災時，發現大樓樓梯間堆滿雜物，影響居民逃生，警方今天凌晨約談莊姓女屋主，釐清火警發生原因。（編輯：卞金峰）1110307

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