台中大樓火警6死6傷 警方約談屋主釐清案情
2022/3/7 09:50（3/7 10:20 更新）
台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，警消救災時，發現大樓樓梯間堆滿雜物，影響居民逃生，7日凌晨將莊姓女屋主帶回警局製作筆錄。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月7日
（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市中區一處大樓套房住宅，昨天發生火警造成6死、6傷，警消救災時，發現大樓樓梯間堆滿雜物，影響居民逃生，警方今天凌晨約談莊姓女屋主，釐清火警發生原因。
大樓莊姓女屋主昨天晚間火警時，被困在2樓電梯內，經消防隊員救出後無明顯傷勢，被送往醫院治療後出院，警方今天凌晨將她帶回警局製作筆錄，莊女面對媒體詢問時不發一語。
莊女向警方供稱，她當時聞到大樓有濃濃煙味，搭電梯要上樓查看就突然遭困住。
台中市中區柳川里里長蔡翠碧接受媒體聯訪時表示，案發的大樓原為旅館，改建為40多間出租套房，大樓現為莊姓女屋主所有。
蔡翠碧說，莊女平時除收租維生外，並時常撿拾回收物變賣，1樓堆置大量回收物，且樓梯間也堆放物品，常引發民眾反映要求環保局協助清理，懷疑因此阻擋民眾逃生，莊女也因火災受傷。3天前環保局才協助將1樓的大批回收物清除，否則火警恐怕更嚴重。
台中市消防局告訴中央社記者，消防隊員昨天救災時，發現大樓樓梯間堆滿雜物，除妨礙救災、影響居民逃生外，也助長火勢，並造成煙囪效應。另外，大樓每層樓直通的樓梯還裝設門板，也拖慢救災速度。（編輯：郭諭儒）1110307
（中央社製圖）
台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，消防人員搜救工作，直到7日午夜才告一段落。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日
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