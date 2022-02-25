城中城大火首開庭黃格格喊冤 受害家屬求判死

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高雄市城中城大火釀46死41傷，高雄地院25日首度開庭，城中城11樓住戶簡姓家屬旁聽時帶上罹難母親照片，淚訴被告黃格格因個人感情糾紛自私縱火，導致媽媽跟鄰居阿姨罹難，至今傷痛猶存難以平復，希望法官判決死刑。中央社記者洪學廣攝 111年2月25日

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄市城中城大火釀46死41傷，高雄地院今首度開庭，被告黃格格聲稱自己雖是最後離開房間的人，但否認縱火犯行。受害家屬則帶上罹難親人照片淚求法官判死，還他們一個公道。

高雄地方法院上午首度召開準備程序庭，考量現場聽判人數、法庭空間和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，改以視訊方式進行。有近10名城中城住戶家屬、以及財團法人犯罪被害人保護協會人員到場。承審法官除允諾會盡最大努力還給家屬公道查明真相，也當庭敲定下次開庭時間為3月11日上午。

城中城11樓住戶簡姓家屬旁聽時帶上罹難母親照片「希望媽媽也能一起聽判」，在法官詢問家屬意見時，簡女淚訴黃格格因個人感情糾紛自私縱火，導致媽媽跟鄰居阿姨罹難，至今傷痛猶存難以平復，睡都睡不好，希望法官判決死刑。

另名家屬除了也希望法官判處黃格格最嚴厲極刑外，也希望法官審理能查清到底是誰偷走防火門，若防火門還在，火災煙霧不致一路沿樓梯間向上竄，造成嚴重死傷，相關責任應一併查清追究。

52歲的黃格格出庭時穿著紅衣，接受法官訊問時否認縱火，聲稱自己雖然是最後離開小房間的人，但沒縱火也沒動機，更否認跟53歲郭姓男友有吵架和感情糾紛。

辯護律師指出，此案無積極證據證明是黃女縱火；且縱然真如檢方認定因感情糾紛縱火洩憤，要讓對方難看，但在小房間縱火不但燒不到已離開的郭男，小房間也非對方財產，根本對郭男毫無損失，因此根本沒有犯罪動機，至多僅能解讀成是感情糾葛。

辯護律師也主張，黃格格就算縱火，主觀上也無法預見會因為燒到數十輛機車造成火勢擴大，進而產生煙囪效應造成嚴重死傷；再者，就算要縱火也不需以將灰燼倒在沙發上這種沒效率方式犯案，肯定會有更直接方式。

高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是高雄治安史上最嚴重火災；黃格格同月16日凌晨遭雄檢聲請羈押禁見獲准。檢方偵結後以她因吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，所以將驅蚊用的淨香灰燼倒在沙發釀災，依殺人、公共危險罪起訴，建請法官求處極刑。（編輯：孫承武）1110225