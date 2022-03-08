城中城主嫌黃格格曾遭砍5刀 涉案酒友被起訴

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）涉嫌高雄城中城縱火案的女子黃格格去年初曾因酒後和七旬劉姓老翁發生口角，她一氣之下朝對方丟擲安全帽，結果遭劉翁砍5刀送醫，雄檢偵結後將劉翁依殺人未遂罪起訴。

黃格格在城中城火災案發半年前，曾因口角糾紛遭人刺傷，高雄地檢署起訴指出，黃格格和劉翁本為舊識，兩人去年2月19日下午因酒後發生口角，黃格格朝對方丟擲安全帽致生不滿，劉翁於是回家持水果刀返回現場繼續吵。過程中劉翁怒持水果刀朝黃格格腹部、左背、左胸、左肩共刺5刀。

現場路人見狀趕忙報警，並打119將黃格格送醫急救，轄區鹽埕警分局員警到場後也將劉翁逮捕送辦。但劉翁偵訊時喊冤稱，自己年紀大了又無緣無故被黃格格欺負，「我很生氣，我帶著水果刀只是要防身，沒有刺黃格格很深」，是黃格格一直拿酒瓶攻擊，他才把刀子拿出來，朝上半身輕輕刺一下，沒有想要殺人。

不過，高雄地檢署偵查時依黃格格證稱劉翁犯案時曾喊「要刺給我死」，及相關證人證詞，認為劉翁涉犯殺人未遂罪罪嫌重大，偵結後將他提起公訴。（編輯：郭諭儒）1110308