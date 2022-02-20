拆除城中城引揚塵 環保局將依違反空污法裁罰

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄城中城大樓近日展開拆除作業，但附近居民反映拆除過程揚塵嚴重；市府環保局今天表示，施工廠商未做好揚塵防治，將依違法空污法裁罰新台幣10萬元以上、500萬以下罰鍰。

高雄市鹽埕區城中城大樓去年10月14日發生46死、40多人受傷的火災事故後，被三大技師公會聯合鑑定為危樓，去年12月16日展開拆除，預計今年4月底完成拆除，但附近居民反映拆除過程揚塵、噪音問題嚴重。

高雄市政府環保局今天發布訊息表示，關於民眾檢舉城中城拆除施工揚塵案，經環保局派人至現場稽查，對於施工廠商未做好揚塵防治，依違反「空氣污染防制法」裁處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

市府工務局違章建築處理大隊今天也說，針對城中城拆除工程，已採取自動灑水系統、隔音棉、防塵網及灑水車因應，但建築物經過火害後嚴重碳化，拆除時易有煙塵，尤其前幾天東北季風風勢較大，有煙霧瀰漫狀況。

工務局違章建築處理大隊指出，工務局除要求廠商立即改善外，也將依契約規定予以裁罰。目前已要求廠商增加地面層灑水車數量，及直接拉3條水線於屋頂層進行澆灌，後續煙塵狀況已有顯著改善，之後還會再視情況適度調整施工。（編輯：陳清芳）1110220