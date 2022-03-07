台中火災興中街大樓6死6傷 檢警釐清事故原因

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台中市中區一處住宅大樓6日發生火警，大樓外鐵窗上一度有民眾受困，消防局派員到場救出受困者、撲滅火勢，火災造成6死、6傷。中央社記者蘇木春攝 111年3月6日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）對於台中市中區興中街1處集合住宅大樓6日發生火災造成6死6傷，台中地檢署今天表示，已指派檢察官到現場了解，並指揮相關司法警察單位蒐證調查，以釐清火災發生原因。

台中地檢署發布新聞稿指出，在獲知興中街大樓火災重大死傷事故後，即成立專案小組，指派檢察官指揮偵辦。專責小組檢察官已到事故現場了解，並指揮相關司法警察單位蒐證調查，以釐清火災事故發生原因。

檢方表示，地檢署也同步指派專責檢察官、法醫進行後續相驗事宜，並派員協助被害家屬進行相驗流程，以便家屬儘速辦理後事。

此外，檢方指出，地檢署已通知財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會啟動關懷機制，關心慰問傷者及死者家屬，並提供必要協助。（編輯：施施）1110307

台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，消防人員搜救工作，直到7日午夜才告一段落。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日