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台中火災
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台中火災2/7

台中住宅大樓火警6死6傷 消防專家直覺不尋常

2022/3/7 09:34（3/7 10:20 更新）
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台中市中區一處住宅大樓6日發生火警，消防局獲報派員到場救出受困者、撲滅火勢，火災造成6死、6傷；台中市政府證實，大樓屋頂曾遭舉報違建。中央社記者蘇木春攝 111年3月6日
台中市中區一處住宅大樓6日發生火警，消防局獲報派員到場救出受困者、撲滅火勢，火災造成6死、6傷；台中市政府證實，大樓屋頂曾遭舉報違建。中央社記者蘇木春攝 111年3月6日
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（中央社記者蕭博陽台中7日電）台中市住宅火警釀6死，消防安全顧問林金宏指出，為何樓下火災導致樓上的人必須跑到窗戶避難，直覺不尋常，火勢或濃煙逼迫非起火層住戶跳樓逃生，代表火場煙熱與多數狀況不同。

台中市中區一處套房住宅大樓昨天發生火警釀6死、6傷，起火原因及位置待調查。不過，林金宏今天凌晨透過臉書（Facebook）表示，火災發生後，他從媒體報導看到有人跳樓，看到有人受困建築物外面，直覺就覺得不尋常，為何樓下火災會導致樓上的人必須跑到窗戶避難？

林金宏指出，死傷詳細原因在還沒收集足夠資訊之前，不想妄加揣測，但一個正常鋼筋水泥的火災，火勢或濃煙逼迫非起火層住戶跳樓逃生、躲至遮雨浪板上，且還是不同樓層住戶，代表這個火場內部面臨的煙熱情況跟多數鋼筋水泥建物不同，這是多年研究火災的「專業告訴我的直覺」。

南投縣消防局一名高階主管接受中央社記者訪問表示，根據報導指樓梯、走廊等公共空間堆積雜物、資源回收物等情形，若保持淨空，「濃煙可能就只是通過」，但這處火場堆有雜物、資收物，濃煙通過便可能導致燃燒，狀況加劇，須透過建築管理等法規事前預防。

這名主管表示，起火建築有一定屋齡，由於他沒到現場，不清楚建物房門阻擋煙、熱等能力是否符合當年建管規定，如果濃煙竄入房內，受困者被逼急，「往自己覺得安全的地方躲避」如浴室、窗外，也算是面臨危難的直覺反應，但不一定比較安全。（編輯：陳仁華）1110307

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