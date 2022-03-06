台中出租套房大樓火災6死6傷 市府證實屋頂違建

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市中區一處住宅大樓6日發生火警，消防局獲報派員到場救出受困者、撲滅火勢，火災造成6死、6傷；台中市政府證實，大樓屋頂曾遭舉報違建。中央社記者蘇木春攝 111年3月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市中區一處大樓住宅今天火警，造成6死、6傷，台中市政府證實，大樓屋頂曾遭舉報違建，火災原因仍待調查釐清。

台中市政府晚間發布新聞稿表示，有關中區興中街集合式住宅大樓火災事故，經查大樓領有使用執照，為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

涉及違建部分，都發局曾於民國98年4月2日查報，屋頂一層違建在案，屬既存違建；是否為日租套房，經查詢觀旅局未曾接獲民眾檢舉，從106年至110年期間，亦無裁罰紀錄。

另外，火警先前曾一度傳出造成7死6傷，台中市消防局告訴中央社記者，消防人員在火場總計發現7具遺體，但因發現遺體的樓層有住戶飼養寵物羊，無法判斷其中一具遺體為動物或人，且已焦黑，因此目前先判定為6死6傷。（編輯：唐聲揚）1110306

台中市中區一處住宅大樓6日發生火警，大樓外鐵窗上一度有民眾受困，消防局派員到場救出受困者、撲滅火勢，火災造成6死、6傷。中央社記者蘇木春攝 111年3月6日