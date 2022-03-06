台中出租套房大樓火災 延燒2小時釀6死6傷

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台中市中區一處大樓住宅6日發生火警，消防人員到場搶救，晚間利用雲梯車破壞鐵窗，設法將其餘人救出，共造成6死、6傷。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市中區一處大樓今天發生火警，大樓外鐵窗上一度還有民眾受困，消防局到場救出受困者、撲滅火勢，火警造成6死、6傷，台中市長盧秀燕表示，將全力協助死傷者後續事宜，並安置住戶。

盧秀燕得知消息後，晚間到現場關心救災狀況，她接受媒體聯訪時表示，台中市政府派了超過30輛消防車及數十名消防員搶救，大約6時30分左右火勢控制，但裡面還是有狀況。

她說，經消防人員進入搜查後，晚間獲知有6人死亡、6人受傷，另有29名住戶，區公所將協助安置。這棟大樓是老舊建物，裡面有隔間，因此消防人員將繼續清查，市府會協助死亡民眾後續事宜，受傷民眾已送醫，會請醫院進一步加強治療，

台中市消防局今天下午4時29分獲報，中區興中街一處大樓住宅發生火警，且有多名人員受困。

消防人員表示，火警現場為7樓高住宅大樓，皆為出租套房，3樓有火煙冒出，消防人員到場前，6樓有3人逃出，攀爬到屋外的鐵窗上，其中1人疑因忍受不住高溫，自鐵窗上摔落1樓，消防人員到場後，將摔落的男子送醫，並將鐵窗上受困的一對男女救下。

消防人員並在大樓內救出2人，分別送往中國醫藥大學附設醫院與澄清綜合醫院平等院區救治，並布署水線搶救。

火勢在晚間6時30分控制後，救難人員先在3樓找到1名婦人但無生命跡象，經送醫搶救後傷重不治，另在電梯內再救出1名受困婦人輕微嗆傷。

因6樓仍有5人失聯，消防人員持續搜救後，晚間8時多，先在6樓發現1具焦屍，又在同層樓發現4人無生命跡象，但4人送醫後都傷重不治，累計6死6傷，火警原因由消防局調查釐清。（編輯：唐聲揚）1110306

台中市中區一處住宅大樓6日下午發生火警，消防局獲報前往搶救。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日

台中市中區一處大樓住宅6日發生火警，消防人員前往搶救，初步送醫7人、其中1人死亡，晚間又發現1具焦屍、4人無生命跡象。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日