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台中火災住戶站鐵窗上求援 7人送醫其中1人死亡【更新】

2022/3/6 17:32（3/6 20:34 更新）
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台中市中區一處住宅大樓6日下午發生火警，消防局獲報前往搶救，發現有住戶站在鐵窗上求援，總計7人送醫，其中1人不治。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日
台中市中區一處住宅大樓6日下午發生火警，消防局獲報前往搶救，發現有住戶站在鐵窗上求援，總計7人送醫，其中1人不治。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市中區一處住宅大樓今天發生火警，大樓外鐵窗上一度還有民眾受困，消防局獲報到場搶救，出動雲梯車救出受困者，總計7人送醫，其中1人不治，起火原因仍待調查釐清。

台中市消防局下午4時29分獲報，中區興中街一處大樓發生火警，且疑有多名人員受困，派遣8個單位共22輛消防車及救護車，與消防人員85名前往搶救。

消防人員表示，火警現場為7樓高住宅大樓，3樓有火煙冒出，消防人員到場前，6樓有3人逃出，攀爬到屋外的鐵窗上，其中1人疑因忍受不住高溫，自鐵窗上摔落，消防局將摔落的男子送醫，並將鐵窗上受困的一對男女救下；消防人員並在大樓內救出2人。

火勢在晚間6時30分控制，消防人員逐層搜索確認是否還有受困者，在3樓找到一名婦人但無生命跡象，經送醫搶救後不治，另在電梯內救出一名受困婦人輕微嗆傷。

火警總計7人送醫，其中1人死亡，另外6人無生命危險，火警原因仍待調查釐清。（編輯：唐聲揚）1110306

台中市中區興中街一處住宅大樓6日下午發生火警，且有多名人員受困，消防局獲報到場搶救，並出動雲梯車救出受困者。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日
台中市中區興中街一處住宅大樓6日下午發生火警，且有多名人員受困，消防局獲報到場搶救，並出動雲梯車救出受困者。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日
台中市中區興中街一處住宅大樓6日下午發生火警，消防局獲報派員到場搶救，起火原因仍待調查釐清。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日
台中市中區興中街一處住宅大樓6日下午發生火警，消防局獲報派員到場搶救，起火原因仍待調查釐清。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日
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