台中火災6死 房客為養羊與屋主起口角挾怨縱火 兩人遭送辦

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台中市中區一處大樓套房住宅6日發生火警造成6死6傷，檢警調查，鄭姓男房客（中）近日與莊姓女屋主有租屋糾紛，鄭男縱火報復，警方已將鄭男拘提到案，詢問後將移送台中地檢署偵辦。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日

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（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中7日電）台中市中區一處大樓套房住宅昨天發生火警造成6死6傷。檢警調查，鄭姓男租客近日與莊姓女屋主有租屋糾紛，鄭男縱火報復，警方詢問後將鄭男及莊女2人依公共危險罪嫌送辦。

火警造成6死6傷，其中6名死者分別在3樓、5樓、7樓與8樓等處發現遺體，其中66歲廖女、42歲葉男與43歲廖男等3名死者已確認身分，另外3名死者因遺體焦黑無法辨識，檢方將採集去氧核醣核酸（DNA）進行身分比對。

台中地檢署今天在台中市崇德殯儀館會同法醫相驗死者遺體，並通知莊姓女屋主到場複訊，莊女步出殯儀館時，面對媒體提問，她突然表示自己很無辜，放火的人是瘋子，媒體追問是否有人縱火，她則不願多談離去。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天下午召開記者會表示，檢警已掌握40多歲鄭姓男子涉案，經檢方開立拘票後，已經鄭男拘提到案，詢問後將移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局刑警大隊大隊長林明佐接受媒體聯訪時表示，全案警方獲報偵辦後，查出大樓鄭姓房客涉嫌重大，經拘提鄭男到案突破心防後，查出鄭男與莊姓屋主有租屋糾紛，近日莊女要求鄭男另租他處，鄭男昨天因此挾怨縱火。

檢警查出，鄭男昨天在大樓內將雜物引燃後，甚至留在現場協助救火，並與其他房客到區公所安置的旅館居住，警方循線查出鄭男犯案後，今天持拘票到旅館內將鄭男拘提到案，經突破他的心防才坦承犯案，因養羊遭莊女要求搬離，才會縱火報復。

此外，消防隊員昨天也在8樓客房浴室內，發現一具焦黑遺體，一度外傳發現第7名死者，後經確認為羊屍。

警方全案詢問後，依公共危險罪嫌，將鄭男與莊女移送台中地檢署偵辦。

昨天火警發生時，1名受困窗外雨遮上的男子，從6樓墜落在大樓外一輛自小客車上，經送醫後撿回一命。自小客車車主21歲楊姓女子今天重回現場，發現車輛車頂凹陷嚴重，她表示，雖然車子損壞可能不會修了，「但幸好車子停在哪裡，也救了別人一命」。（編輯：黃世雅）1110307

台中市中區興中街一處大樓套房住宅6日發生火警，造成6死6傷，警方封鎖現場調查。中央社記者蘇木春攝 111年3月7日