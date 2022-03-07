台中火災3屍難辨識 犯保總會協助確認及後續服務

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（中央社記者劉世怡台北7日電）台中一處住宅大樓昨天發生火災造成6死，其中3人遺體焦黑難辨識。犯保總會今晚表示，督導台中分會與檢警及社會局成立單一窗口，協助確認死者身分，並提供被害人家屬後續服務。

台中市中區一處住宅大樓昨天發生火災造成6死6傷，死者部分，其中66歲廖姓女子、42歲葉姓男子與43歲廖姓男子等3名死者已確認身分，另外3名死者因遺體焦黑無法辨識，檢方將採集去氧核醣核酸（DNA）進行身分比對。

財團法人犯罪被害人保護協會發布新聞稿指出，總會在接獲消息後，立即督導台中分會成立「即時關懷」小組，派出12人前往事故現場及殯儀館設立關懷據點，安撫家屬情緒，並提供適切的服務與陪伴。

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犯保總會也督導台中分會與台中地檢署、婦幼隊家防官及社會局成立單一窗口，協助確認死者身分，被害人家屬於確認身分後皆可聯繫現場犯保人員，並透過與社會局共同協處，即時了解被害人家屬需求以提供服務。

新聞稿指出，待遺體相驗工作告一段落，家屬陸續領回遺體後，還需面臨後事辦理、官司訴訟、創傷復原等問題，犯保總會將督導台中分會人員在確認家屬的住所後，由家屬所在地的分會銜接服務一路相伴，一起陪伴被害人及家屬走過這傷痛的人生歷程。（編輯：李錫璋）1110307