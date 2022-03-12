國10高雄段大貨車翻車1傷 車上西瓜散落一地

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國10西向9.7公里高雄仁武段12日發生大貨車事故，陳姓駕駛因方向盤轉向角度過大導致翻車，幸陳男和71歲洪姓乘客自行脫困。（國道公路警察局第五公路警察大隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月12日

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）國10西向9.7公里高雄仁武段今天發生大貨車翻車事故，造成車流回堵。陳姓駕駛因方向盤轉向角度過大導致翻車，車上西瓜散落路面，洪姓乘客擦挫傷送醫無大礙，現場已排除事故。

國道公路警察局第五公路警察大隊中午發布新聞稿說，上午10時15分接獲民眾報案有大型車輛翻覆事故，立即通報高市消防局派遣救護車及高公局南區交控中心派遣事故處理小組，以及田寮分隊巡邏車及委外租用緩撞車前往處理。

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第五公路警察大隊指出，58歲陳男駕駛大貨車行經事故地點時因操作不慎，方向盤轉向角度過大導致失控翻覆，車上載運的西瓜散落路面，一度造成車流回堵。幸陳男和71歲洪姓乘客自行脫困。

警方到場對陳男實施酒測，酒測值為0，洪男則受擦挫傷，送往義大醫院救治無大礙，高公局工務段事故處理小組清理後，中午12時10分排除事故，恢復正常通車。（編輯：方沛清）1110312