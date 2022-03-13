戴寧涉詐助理費案檢抗告成功 法院裁定收押禁見

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（中央社記者姜宜菁嘉義市13日電）連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費逾500萬元，嘉檢訊後聲押，嘉義地院10日裁定80萬元交保，嘉檢提抗告成功，嘉義地院今開羈押庭裁定收押禁見。

戴寧涉嫌詐領助理費逾新台幣500萬元，嘉義地檢署9日搜索並傳喚戴寧等8人到案，檢方10日凌晨訊後向嘉義地方法院聲請羈押禁見，嘉義地院認為，檢調搜索時人證物證俱全，案情大致明朗，戴寧已無湮滅證據及勾串共犯之虞，裁定80萬元交保、限制出境出海，戴寧則發布聲明否認犯行

檢方不服提出抗告，台南高分院12日分別提出嘉院未傳戴的父母、沒說明如何禁止戴與相關人接觸，最後則是未考慮以戴的財力、地位是否有棄保潛逃的可能，因此撤銷裁定，發回嘉義地方法院重審。

嘉義地方法院今天早上9時30分開羈押庭，戴寧在律師陳澤嘉陪同下步入法庭，戴寧面對記者的詢問表示，對自己有信心，感謝外界的關心。

嘉義地方法院合議庭稍早裁定戴寧收押禁見，稍後由發言人對外說明理由。（編輯：李亨山）1110313