北市警前副分局長私用公務車 涉詐欺等罪不起訴

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（中央社記者蕭博文台北15日電）張姓警官任職台北市警察局士林分局副分局長期間，駕駛公務車接送女友人被控涉嫌詐欺等罪。士檢認為，張男不知潔身自處，但所為不構成詐欺、竊盜、背信，處分不起訴。

士林地方檢察署不起訴書指出，張姓警官自民國108年8月起擔任士林警分局副分局長，案發後於110年3月8日調任北市警局民防管制中心專員。

張姓警官被控於110年2月14日凌晨駕駛公務車搭載女性友人返回警分局辦公室，同日上午11時許再駕駛公務車送女友人回家。

案經台北市警察局函送地檢署偵辦，指張姓警官詐得使用公務車供作私人交通工具的不法利益，以里程計算油料費用約為新台幣50元，涉犯刑法公務員假藉職務上機會詐欺得利、背信、竊盜等罪。

張姓警官坦承私用公務車，否認涉嫌詐欺等罪。檢察官認為，張男原本就有使用公務車的權限，且使用車輛前免經他人核准，駕駛公務車接送友人期間也未持公務車加油卡到加油站加油，難以認定張男有對士林警分局或加油站員工施用詐術。

不起訴理由另指出，張姓警官的公務車由駕駛負責保管，張男並未受士林警分局委託管理公務車，因此不構成背信罪。

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檢察官也認為，張姓警官在此案中違規使用公務車所獲得利益僅約50元，難以認定張男有貪圖此一微小利益的主觀犯罪故意，行為也與竊盜罪要件不符。

檢察官指出，張姓警官案發時身為副分局長，不知潔身自處，竟於值班時間使用公務車接送與公務無關的女友人往返分局與住處，違反機關內部規定，但不構成詐欺、背信、竊盜等罪，全案罪嫌不足，日前處分不起訴。（編輯：戴光育）1110315