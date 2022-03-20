台88鐵片掉落釀死 警察上門肇事司機才知零件砸到女老師

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）62歲李姓教師17日前往上課途中，行經台88快速道路屏東縣萬丹鄉路段，突遭一面重4.9公斤鐵片迎面砸中頭部當場死亡，警方過濾2000輛車，終於找到肇事駕駛，將2人送辦。

這起驚悚車禍發生在3月17日清晨6時50分許，在台88快速道路上的一片自對向車道飛來的鐵片，砸破李姓教師的自小客車前擋風玻璃飛入車內，造成她當場死亡。

屏東分局今天發布新聞稿表示，根據李姓教師車內行車紀錄器影像，調閱台88快速道路、國道三號雙向以及潮州地區平面道路等處監視器畫面，因這鐵片較為特殊，且當時段有多部大型車輛經過，偵辦過程有如大海撈針，案發後3天來不眠不休，動員警力62名，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，並過濾近2000部車輛，持續交叉分析，進而確認掉落物來源車輛。

屏東警方指出，終於在19日下午3時許宣告偵破，先後查獲掉落鐵片的曳引車司機侯姓男子（60歲），以及後方開車輾過的曳引車駕駛許姓男子（50歲），將2人依過失致死送辦。

警方19日在台南找到侯姓曳引車司機，當時他正在外面開車，得知警察上門相當錯愕，根本不知道砂石車掉了零件砸死人。（編輯：陳仁華）1110320

李姓女教師開車行經台88遭天外飛來鐵片砸中頭部，當場死亡；屏東警方20日宣布偵破並表示，經調查後發現鐵片為侯姓男子所駕駛的曳引車掉落，約莫10分鐘後，遭到後方行經、由許姓男子駕駛曳引車輾過而噴飛。（屏東分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月20日