國安法案二審5/13宣判 王炳忠侯漢廷限制出境8月

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（中央社記者劉世怡台北22日電）新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等涉犯國家安全法，一審無罪，經上訴，二審高院日前辯論終結訂5月13日宣判。高院考量王炳忠等5人犯嫌重大、有逃亡之虞，裁定23日起限制出境8個月。

台北地檢署起訴指出，中國籍男子周泓旭與王炳忠涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，依國家安全法的為大陸地區黨政軍機構發展組織等罪嫌起訴王炳忠、王父王進步、林明正、侯漢廷、周泓旭。

一審台北地方法院認為，檢方舉證不足，判王炳忠等5人無罪；檢方提起上訴，二審台灣高等法院審理期間，王炳忠等5人做無罪答辯，檢方指王炳忠等人發展組織如溫水煮青蛙，對國安危害全面而普遍。二審高院日前辯論終結，訂5月13日宣判。

高院裁定指出，王炳忠等5人遭限制出境到3月22日，法官考量犯罪嫌疑仍重大，涉危害國家安全及社會安定，且王炳忠、侯漢廷自民國100年起至因本案遭限制出境、出海為止，有至少40次入出境紀錄，林明正有30次入出境紀錄等。

高院指出，王炳忠、侯漢廷、林明正於警詢及偵查中均供稱認識大陸地區官員，且有聯繫或見面，有在大陸地區發展事業的想法，王進步知悉王炳忠與大陸地區官員的互動情形，又為王炳忠處理資金往來，都有在海外建立相當經濟與社會網絡關係的能力。

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裁定指出，周泓旭是大陸地區人民，他生活重心及主要財產均非在台灣地區，依一般人趨吉避凶、畏懼刑罰執行心理，一旦解除限制出境、出海，可預期王炳忠等人因此逃匿境外滯留海外生活，以規避將來審判程序進行及刑罰執行的可能性非低。

高院認為，王炳忠等5人有相當理由足認有逃亡之虞，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告等居住及遷徙自由受限制的程度，有繼續限制出境、出海的必要，裁定自3月23日起延長限制出境、出海8個月。可抗告。（編輯：李亨山）1110322