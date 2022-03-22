台電嘉義配電中心命案 51歲女業者遭刺身亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台電嘉義區營業處配電中心陰姓男員工（中）22日上午疑與台電合作業者張女談判分手時，涉嫌持水果刀刺殺，張女身中數刀送醫不治，警方到場時，陰男仍停留在現場，立即被警方逮捕。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真 111年3月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）台電嘉義區營業處配電中心陰姓男員工今天上午疑與台電合作業者張女談判分手時，涉嫌持水果刀刺殺，張女身中數刀送醫不治，警方據報到場逮捕陰男。行凶原因待調查釐清。

嘉義市警察局第一分局副分局長殷嘉宏告訴中央社記者，警方於上午9時22分許，接獲119轉報台電嘉義區營業處配電中心發生殺人案件，警方立即趕抵現場，現年51歲張女身中數刀，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即送醫急救，仍宣告不治。

殷嘉宏指出，涉嫌行凶男子為現年56歲的陰男，警方到場時，陰男仍停留在現場，立即被警方逮捕；陰男坦承持刀殺人，警方現場查扣凶器15公分長水果刀，隨即將人帶回派出所進一步訊問。

警方表示，陰男與死者張女為男女朋友關係，近期正在談論分手，上午疑似又為了分手問題爭論，陰男涉嫌持水果刀刺殺張女。（編輯：陳仁華）1110322