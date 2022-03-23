前棒球國手陰經龍涉殺女友 檢方聲押

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍疑與台電協力廠商員工張女有感情糾紛，昨天在嘉義配電中心涉嫌持刀刺死張女，檢方昨天深夜複訊後聲押，嘉義地方法院今天開羈押庭。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，嫌疑人陰經龍昨天晚間被警方依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方昨天深夜複訊後，認為陰男犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上，且有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，嘉義地方法院今天開羈押庭。

台電嘉義區營業處表示，陰經龍曾經是棒球國手，也曾是台灣電力棒球隊的成員。據台灣棒球維基館資料，陰男在少棒時期，投、打方面表現都很突出，曾赴美參加威廉波特少棒錦標賽，順利奪下世界冠軍，後來也入選國家青棒代表隊，當兵退伍後加入台電棒球隊，便一直在台電服務，至今已30餘年。

台電嘉義區營業處指出，陰經龍在台電嘉義配電中心負責材料管理，張女為台電合作的協力廠商員工，長期在配電中心辦公，2人皆在配電中心不同辦公大樓上班。

警方表示，現年56歲陰經龍昨天上午藉著送文件理由，前往51歲張女上班的材料課，2人因細故爭執，陰男突然從身上拿出長約15公分水果刀，剌向張女胸口等部位，張女倒臥血泊中，送醫不治，陰男隨後遭趕到現場的員警逮捕。

警方指出，陰男、張女均已離婚，交往多年，最近2人正在談論分手問題，2人昨天上午在台電嘉義配電中心疑似又為了分手問題起爭執，陰男涉嫌持刀刺向張女，張女身中數刀，送醫不治。

檢警昨天下午會同法醫相驗，發現死者的右胸、右上臂、左側側胸及上腹部等部位有5處刀傷，明天將解剖釐清詳細死因及致命傷。（編輯：陳仁華）1110323