慈湖陵寢潑漆案 國防部逾期提告求償遭駁回確定

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（中央社記者劉世怡台北22日電）11名青年107年2月28日闖入慈湖陵寢，朝蔣介石靈柩及周圍潑灑紅漆，國防部後備指揮部提告求償24萬多元。高院今天認定，國防部後備指揮部逾2年提告已無請求權，判駁回確定。

全案緣於，獨派青年李嘉宇、楊侒橙、張閔喬等11人，民國107年2月28日一早前往大溪慈湖陵寢，不但強行闖入更潑灑紅漆，導致靈柩、遺像、相框、蠟燭等物不堪使用；國防部後備指揮部桃園管理組人員見狀上前阻止，也遭到楊侒橙以身體推擠及徒手拉扯。

民事部分，國防部後備指揮部在107年5月15日向桃園地院簡易庭提告對11人求償，但因雙方於109年1月14日合意停止訴訟程序，屆滿4個月後未續行訴訟，依民事訴訟法第190條前款規定，視為撤回訴訟而終結。

國防部後備指揮部後來僅與張閔喬成立訴訟上和解，並於109年6月3日向台灣高等法院提起本件刑事附帶民事訴訟，對李嘉宇等10人求償新台幣24萬2026元。高院刑事庭裁定本件求償案移送民事庭。

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高院民事庭今天認定，國防部後備指揮部在107年5月15日另案提起訴訟時，已實際知悉本件損害及賠償義務人為李嘉宇等人，但卻在109年6月3日才提起刑事附帶民事訴訟，請求權已逾2年時效而消滅，李男等人拒絕給付，於法有據，國防部後備指揮部求償無理由，判決駁回，全案確定。

刑事部分，高院已於去年11月間，判11人拘役55天至59天不等，得易科罰金，緩刑2年確定。（編輯：張銘坤）1110322