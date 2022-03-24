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苗62線接連傳落石砸車 部分路段緊急封閉

2022/3/24 19:08（3/24 19:41 更新）
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苗栗縣泰安鄉苗62線因近日連續降雨加上地震頻繁，山壁土石鬆動，24日接連發生落石砸車意外，先後有遊覽車及小客車遭落石擊中，造成2人受傷送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月24日
苗栗縣泰安鄉苗62線因近日連續降雨加上地震頻繁，山壁土石鬆動，24日接連發生落石砸車意外，先後有遊覽車及小客車遭落石擊中，造成2人受傷送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月24日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣泰安鄉苗62線5.6至6.5公里路段，因連日降雨及地震多處落石，今天接連有遊覽車及小客車遭落石砸中，造成2人受傷送醫，鄉公所傍晚緊急封閉道路，聯繫廠商搶修。

苗62線是通往泰安溫泉區重要道路，因近日連續降雨加上地震頻繁，山壁土石鬆動，今天下午相繼傳出落石砸車意外。

下午1時許，先是1輛台中市梧棲區公所志工旅遊團遊覽車，行經苗62線6公里處，遭數顆落石擊中，其中最大1顆落石達30公分，車體右側損毀、第2、4排座位及後門位置右側安全玻璃遭擊碎，車內1名女志工臉部被碎裂的玻璃劃傷送醫。

傍晚5時許， 61歲林姓男子駕駛自小客車欲返回泰安住家，行經同一路段約5.9公里處，也遭掉落石塊砸中破擋風玻璃，雙手手指受傷骨折，無生命危險，經泰安消防分隊送往大千醫院救治。

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苗栗縣警察局大湖分局指出，因苗62線5.6公里至6.5公里多處落石，雙向無法通行，已派員於現場擺設警示燈、拉警戒繩，暫時封閉道路，並聯絡村長通知，清安往圓墩、龍山部落出入改由錦卦大橋走錦卦道路。

泰安鄉長劉美蘭告訴中央社記者，道路暫時封閉可能造成進出泰安溫泉區遊客不便，但「安全第一」，目前已緊急聯繫開口合約廠商前往搶修，希望儘早排除搶通。（編輯：陳清芳）1110324

苗栗縣泰安鄉苗62線因近日連續降雨加上地震頻繁，山壁土石鬆動，24日接連發生落石砸車意外，鄉公所傍晚緊急封閉道路，聯繫廠商搶修。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月24日
苗栗縣泰安鄉苗62線因近日連續降雨加上地震頻繁，山壁土石鬆動，24日接連發生落石砸車意外，鄉公所傍晚緊急封閉道路，聯繫廠商搶修。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月24日
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