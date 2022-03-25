高雄女高中生上學遭假車禍撞倒性侵 犯嫌遭聲押獲准

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄一名女高中生日前上學途中遭黃姓男子騎車撞倒後性侵，幸有路人發現報警。黃男到案辯稱誤認是前女友才下手，高雄地檢署昨天依妨害性自主等罪將他聲押獲准。

高雄地檢署指出，擔任洗車工的36歲黃姓男子日前清晨先將車牌掩蔽，從住處騎車出發隨機尋找下手目標，之後看見一名獨自走在人行道的女高中生，便上前將她撞倒，拖到附近暗處性侵。

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因附近有晨間運動路人發現女學生遇襲趕忙阻止，黃男才騎車逃逸，且在犯後變裝掩人耳目。警方調閱監視器畫面和目擊證人指證查出涉案黃男身分，派員前往其住處搜索拘提，查扣2頂安全帽以及變裝衣物。

黃男偵查時供稱，因經濟狀況不好加上母親生病，當天又吃了安眠藥精神不佳，路上看到女學生長得很像前女友，才因誤認犯案。但檢方複訊後認為黃男隨機尋找下手目標且犯後變裝，有逃亡跟隨機反覆實施犯行可能，為維護婦女安全，昨天向高雄地方法院聲押獲准。（編輯：方沛清）1110325