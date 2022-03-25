戴寧上手銬腳鐐奔喪 綠營5立委向法務部長抗議

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市議員戴寧因案遭羈押禁見，23日上手銬腳鐐跪爬祭拜父親畫面曝光，引發議論；陳明文等5名民進黨籍立委今天拜會法務部長蔡清祥表達抗議，嘉義看守所回應依法辦理。

已連任3屆嘉義市議員的戴寧，日前因涉嫌詐領助理費案被羈押禁見，其父親、前嘉義市議員戴建三於20日凌晨病逝，戴寧因未能見到父親最後一面，由委任律師陳澤嘉聲請具保停押遭駁回。

戴寧便依羈押法第23條第1項規定，向嘉義看守所申請戒護返家奔喪，戴寧於23日清晨戒護返家奔喪，戴寧上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣的畫面曝光，引發民眾批評不近人情。

嘉義縣民進黨籍立委陳明文服務處今天發布新聞稿指出，法務部矯正署要求被羈押人進行靈堂儀式須全程上手銬腳鐐，違反正常社會民情，引發社會大眾質疑。因此陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5名嘉義縣市出身的民進黨籍立委今天特別拜會法務部長蔡清祥表達抗議。

陳明文表示，法律執行不外乎人情，一個尚未判決定讞的被羈押人返家奔喪，卻被法務部強迫全程上手銬腳鐐，實在是違反台灣社會的風俗民情，也凸顯出法務部矯正署下轄單位的僵化問題。

蔡清祥指出，初次看到這起事件的新聞畫面也感到震驚，因此在部務會議上特別點出此事，要求矯正署在未來執行相關案件時，必須兼顧社會風俗與人情義理。

嘉義看守所回應，戴寧因案遭羈押禁見，使用戒具戒護奔喪完全依法辦理；未來面對類似事件，對於兼顧社會風俗與人情義理的部分，將視個案不同會慎重考量辦理。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，戴寧涉嫌詐領助理費案件，專案小組依照偵辦時程持續傳喚被告、證人到案說明，偵辦過程不受任何影響。（編輯：謝雅竹）1110325