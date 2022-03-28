女童遭背包帶繞頸窒息 警依過失傷害罪偵辦保姆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市2歲女童今天在保姆家，疑因攀爬安全圍籬時，遭一旁的背包背帶纏繞頸部，造成窒息失去呼吸心跳，消防局獲報將女童送醫後恢復生命跡象，警方將依過失傷害罪方向偵辦葉姓保姆。

台中市警察局第四分局人員告訴中央社記者，34歲周女今天上午將2歲女童，交由領有保姆證並有托育服務登記的43歲葉姓保姆照顧，葉女將女童置於安全圍籬內便前去如廁。

葉女返回後，發現女童疑因自行攀爬圍籬，並拉扯吊掛在旁的背包，致背包背帶纏繞頸部造成窒息，葉女見狀立即排除纏繞並通報救護車，消防人員到場時發現女童呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往林新醫院急救。

女童到院後，由醫護人員急救恢復呼吸心跳，經插管轉送台中榮民總醫院救治，目前在兒童加護病房治療中。

葉女今天下午到警局接受警詢，她向警方表示，案發當時因上廁所，未注意女童遭背包背帶纏繞，發現狀況立即報案送醫，對於意外發生很難過，希望女童能早日康復。警方全案詢問後，將依過失傷害罪方向偵辦。

台中市社會局人員告訴中央社記者，女童與居家托育人員過去都沒有兒少保護案件通報紀錄，女童目前在醫院救治中，社工將調查受傷原因，追蹤醫療情形，並給予家屬情緒支持。

社會局說明，涉案的居家托育人員為合格人員，年資4年多，收托4名幼童，考量事件和居家托育人員狀態，另外3名幼童，居托中心會積極輔導安排轉介。（編輯：黃世雅）1110328