山老鼠橫行尖石山區 檢警逮9人扣11噸林木藝品

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檢警26日會同相關單位到新竹等8處地區查緝山老鼠集團，查扣7000多公斤珍貴林木、87件林木藝品等共11公噸，市價新台幣千萬餘元，是近幾年來北部罕見查獲數量巨大的盜木案。（內政部警政署保安警察第七總隊提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月29日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）檢警今天表示，日前派員到新竹等查緝山老鼠集團，查扣7000多公斤珍貴林木、87件林木藝品等共11公噸，市價新台幣千萬餘元，查獲以賴姓男子為首的山老鼠集團共9人。

內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊發布新聞稿表示，北橫尖石山區近年來遭山老鼠砍伐後留下滿目瘡痍景象，即報請台灣宜蘭地方檢察署成立專案查緝。

警方指出，經長達數年持續針對北橫高風險盜伐地區深入清查，在檢方指揮下，26日會同相關單位，兵分多路於新北市、桃園市、新竹縣等8處同步搜索，查獲以賴姓男子為首的山老鼠集團共9人，現場查扣貴重木台灣肖楠、扁柏、牛樟等角材共約7000公斤；另扣案責付保管珍貴林木藝品87件、牛樟菇培養木72件，合計總重量約11公噸。

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宜蘭地方檢察署表示，經檢察官漏夜訊問後，認為賴姓盜伐嫌犯及2名張姓收贓大盤共3人，涉嫌違反森林法等罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人的可能，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見，昨天經地院裁定3名被告准押，其餘被告分別經檢察官諭知交保，全案擴大偵辦中。

檢方指出，經調查，本案盜林集團採取盜伐、銷贓一條龍作業模式，收贓者更是盜林集團中獲利最大者。辦案團隊基於「盜贓併查」、雙管齊下策略，一舉查獲盜伐及上游收贓大盤，希望追本溯源、遏止集團性盜林銷贓管道、切斷獲利來源。（編輯：方沛清）1110329