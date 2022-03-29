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首頁 / 社會

疑排班積怨談判爆口角 貨運行員工刺死同事

2022/3/29 17:06（3/29 17:41 更新）
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貨運行林姓、李姓男員工疑因工作積怨，雙方28日相約談判卻再起口角，林男掏出預藏麵包刀狂刺，李男身中數刀不治，警方趕往現場逮捕林嫌（中），依殺人罪嫌法辦。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年3月29日
貨運行林姓、李姓男員工疑因工作積怨，雙方28日相約談判卻再起口角，林男掏出預藏麵包刀狂刺，李男身中數刀不治，警方趕往現場逮捕林嫌（中），依殺人罪嫌法辦。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年3月29日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）貨運行林姓、李姓男員工疑因工作積怨，雙方昨天相約公司停車場談判卻再起口角，林男掏出預藏麵包刀狂刺，李男身中數刀，失血不治，警方趕往現場逮捕林嫌，依殺人罪嫌法辦。

彰化縣警察局員林分局昨天晚間獲報大村鄉某公司大門前2名男子起口角糾紛，其中1人激動持刀砍向被害人，其他同事看見被害人倒臥血泊，立即撥110及119通報警方及救護車到場處理，但被害人送醫仍不治，分局立即成立專案小組偵辦，當場逮捕林姓犯罪嫌疑人。

員林分局今天發布新聞資料表示，經調閱公司監視器，清楚顯示林嫌犯案過程，進一步了解為林嫌與被害人因工作看法不同而發生口角，現場同事雖有出手攔阻，仍無法避免發生憾事，當場查獲預藏犯案麵包刀，全案詢問後依殺人罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

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辦案人員透露，林姓犯嫌與李姓被害人同在物流公司擔任貨車司機，雙方因棧板分配、班表等工作問題積怨，先在公司群組起口角，進而相約公司門口停車場談判，由於雙方談不攏，林男持預先去五金賣場購入的麵包刀刺向李男左下腹3、4刀，導致李男失血過多死亡。

員林分局長楊志傑表示，維護民眾生命、財產安全是警方第一要務，請不法人士勿心存僥倖，民眾若有任何糾紛應循正當法律途徑處理，勿以非法手段解決，若有不法，警方一定究辦。（編輯：謝雅竹）1110329

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