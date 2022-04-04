兒童過馬路要小心 北市警籲掌握「停看聽」

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台北市警察局交通警察大隊4日發布新聞稿表示，北市12歲以下兒童行人事故約占整體兒童交通事故近2成，提醒家長外出時可做機會教育，教導小朋友安全過馬路應掌握「停看聽」。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月4日

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）今天是兒童節，台北市警察局交通警察大隊指出，北市12歲以下兒童行人事故約占整體兒童交通事故近2成，提醒家長外出時可做機會教育，教導小朋友安全過馬路應掌握「停看聽」。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，根據交通部統計資料顯示，台北市12歲以下兒童行人在道路的交通事故概況，民國108年發生99件、96人受傷，109年發生88件、84傷，110年發生78件、77傷，占整體12歲以下兒童所有交通事故比例的18%。

家中若育有未成年幼童者，交通警察大隊呼籲，家長外出時可善用道路環境，藉以機會教育小朋友，培養其有關交通安全知識與避開危險能力。

此外，依據「道路交通安全規則」第139條規定：「父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通。」

交通警察大隊提醒，兒童用路行為常來自於模仿身邊大人們走路習慣，家長們更應以身作則，外出時務必看顧好孩童，以避免發生交通意外。

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同時，應謹記「千萬不可在馬路對面喊孩子，以避免孩子突然衝過車道，與行進中之車輛發生碰撞」，以及「一起過馬路時應牽著孩子手腕，走在孩子跟車輛之間，讓孩子遠離車輛」等事項。

正確過馬路步驟，交通警察大隊表示，應注意「停看聽」，像是紅燈在路口等待穿越時，應在轉角處退後3步停等或等轉彎車通過後再行穿越；其次，綠燈後，先左看右看查看，確認無來車，舉手並走行穿線（俗稱斑馬線）；最後，穿越過程仍應時時注意有無同為綠燈的左、右轉彎車，並仔細聆聽車輛行駛聲音是否靠近。（編輯：方沛清）1110404