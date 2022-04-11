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疑討債2000元起衝突 台南男酒後持刀刺死30歲女

2022/4/11 20:40（4/11 20:51 更新）
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台南市警察局佳里分局11日下午獲報，指稱在七股區一處巷弄內發生衝突事件，王姓男子疑因債務糾紛，酒後持刀攻擊王姓女子，導致王女送醫不治，警方到場逮捕王男，現場地面留有血跡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月11日
台南市警察局佳里分局11日下午獲報，指稱在七股區一處巷弄內發生衝突事件，王姓男子疑因債務糾紛，酒後持刀攻擊王姓女子，導致王女送醫不治，警方到場逮捕王男，現場地面留有血跡。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市七股區王姓男子今天下午疑似為了新台幣2000元債務糾紛，酒後持刀攻擊王姓女子，導致王女送醫不治，王男則被隨後趕到的員警逮捕，案情由警方釐清中。

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台南市警察局佳里分局下午接獲通報，指稱在七股區大寮里一處巷弄內發生衝突事件，警消人員趕抵現場後發現一名女子倒地，現場有大量血跡，雖緊急將女子送醫，但仍宣告不治，涉嫌持刀攻擊女子的男子則在現場被警方逮捕。

警方初步調查發現，死者為年約30歲的王姓女子，疑似與涉嫌行凶的王姓男子有債務糾紛，下午5時許王男疑似向王女索討2000元債務發生衝突，隨後持刀攻擊王女，全案正由警方深入釐清中。（編輯：陳仁華）1110411

台南市七股區王姓男子（後右）11日下午疑似為了新台幣2000元債務糾紛，酒後持刀攻擊王姓女子致死，隨後在現場被警方逮捕。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月11日
台南市七股區王姓男子（後右）11日下午疑似為了新台幣2000元債務糾紛，酒後持刀攻擊王姓女子致死，隨後在現場被警方逮捕。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月11日
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