更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

兆豐案二審 前主秘王起梆否認犯罪

2022/4/12 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北12日電）前兆豐金董事長蔡友才、主任秘書王起梆涉嫌違反金控法、刑法背信、洗錢等案，一審依偽造文書分別判9月、3月。二審今天開庭，王起梆出庭否認犯罪，強調未使兆豐受損害。

王男庭上做無罪答辯，強調他戮力工作，沒有使兆豐或子公司受到損害，也沒有不法所得。

全案緣於，檢方起訴指出，前兆豐金董事長蔡友才、主任秘書王起梆利用公司資源，另設鑒機公司，藉核貸潤泰集團收受服務費新台幣2.25億元洗錢到海外隱匿，涉嫌違反金控法、刑法背信、洗錢等罪。

檢方指控，蔡友才明知美國紐約州金融服務署（DFS）對兆豐銀紐約分行金檢報告認有缺失，卻不開董事會或向董事報告，故意隱瞞，致兆豐遭重罰1.8億美元（當時約新台幣57億元）。

蔡友才、王起梆與時任紐約分行經理黃士明被控在兆豐銀重罰消息未公布前，脫手持股獲利，涉嫌證券交易法內線交易罪。北檢於民國105年間起訴蔡、王、黃，並對蔡友才求刑12年。

一審台北地方法院審理後，認定蔡友才、王起梆成立鑒機公司過程，涉嫌偽造召開董事會不實紀錄，辦理公司登記，構成刑法使公務員登載不實罪；蔡友才接獲美方金檢缺失改善案，未送交董事會討論，回覆Cover Letter到美國紐約州金融監理署，構成刑法行使業務登載不實文書罪。

一審判處蔡友才有期徒刑4月、6月，均可易科罰金，應執行有期徒刑9月，可易科罰金。王起梆被判有期徒刑3月，可易科罰金。檢方其餘指控均判決無罪。

檢方不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理中。（編輯：方沛清）1110412

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載