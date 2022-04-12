兆豐案二審 前主秘王起梆否認犯罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北12日電）前兆豐金董事長蔡友才、主任秘書王起梆涉嫌違反金控法、刑法背信、洗錢等案，一審依偽造文書分別判9月、3月。二審今天開庭，王起梆出庭否認犯罪，強調未使兆豐受損害。

王男庭上做無罪答辯，強調他戮力工作，沒有使兆豐或子公司受到損害，也沒有不法所得。

全案緣於，檢方起訴指出，前兆豐金董事長蔡友才、主任秘書王起梆利用公司資源，另設鑒機公司，藉核貸潤泰集團收受服務費新台幣2.25億元洗錢到海外隱匿，涉嫌違反金控法、刑法背信、洗錢等罪。

檢方指控，蔡友才明知美國紐約州金融服務署（DFS）對兆豐銀紐約分行金檢報告認有缺失，卻不開董事會或向董事報告，故意隱瞞，致兆豐遭重罰1.8億美元（當時約新台幣57億元）。

蔡友才、王起梆與時任紐約分行經理黃士明被控在兆豐銀重罰消息未公布前，脫手持股獲利，涉嫌證券交易法內線交易罪。北檢於民國105年間起訴蔡、王、黃，並對蔡友才求刑12年。

一審台北地方法院審理後，認定蔡友才、王起梆成立鑒機公司過程，涉嫌偽造召開董事會不實紀錄，辦理公司登記，構成刑法使公務員登載不實罪；蔡友才接獲美方金檢缺失改善案，未送交董事會討論，回覆Cover Letter到美國紐約州金融監理署，構成刑法行使業務登載不實文書罪。

一審判處蔡友才有期徒刑4月、6月，均可易科罰金，應執行有期徒刑9月，可易科罰金。王起梆被判有期徒刑3月，可易科罰金。檢方其餘指控均判決無罪。

檢方不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理中。（編輯：方沛清）1110412