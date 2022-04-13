酒駕新法上路 北市11天取締118件減幅近4成

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）酒駕新法上路，根據台北市警察局交通警察大隊最新統計，3月31日至4月10日總計取締酒後駕車118件，較去年同期要減少72件，但宿醉酒駕有增加趨勢，提醒駕駛人勿心存僥倖。

立法院今年1月修正通過酒後駕車新法，明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、同行者連坐處分最高新台幣1萬5000元罰鍰。

酒駕新法於3月31日上路施行，交通警察大隊今天發布新聞稿表示，警方持續加強酒駕攔檢稽查，統計3月31日至4月10日止，北市共計取締118件酒駕，且分析取締時段以凌晨0時至上午6時、占38%最高，其次為上午6時至中午12時、占34%居次，顯示宿醉酒駕有增加趨勢。

交通警察大隊告訴中央社記者，相較北市去年同期（3月31日至4月10日）的190件酒駕取締案，新法上路後大幅減少72件，減幅近4成，顯見成效。

此外，因飲酒隔日的宿醉會嚴重影響駕車時的判斷力和反應能力，交通警察大隊提醒，駕駛人切勿心存僥倖酒駕上路。

交通警察大隊說明，酒駕新法加重處罰規定，包括延長酒駕累犯紀錄至10年，且公布酒駕者姓名、照片及違法事實；另，酒駕同車乘客連坐處分罰鍰提高至6000元至1萬5000元；車主將車輛借給他人酒駕，吊扣車牌2年；酒駕肇事因而致人重傷或死亡一律沒入車輛。

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同時，為防止酒駕者改開租賃車規避沒入車輛規定，修正條文明定，租賃車業者已告知處罰規定義務，若駕駛仍違規酒駕，得依原酒駕罰鍰金額再加罰1/2；酒駕吊銷駕照重新考領時應申請登記配備有酒精鎖車輛後，才會發給駕照；若未駕駛具有酒精鎖車輛，處6萬元至12萬元罰鍰。

交通警察大隊指出，因應近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，員警執行取締酒駕勤務，對於受測者所使用吹嘴都是用塑膠套包裝的全新吹嘴，另為推動防制酒駕及兼顧防疫，也採購70台紫外線消毒箱，落實酒測儀器清消程序，降低員警及民眾染疫風險。（編輯：張銘坤）1110413