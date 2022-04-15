涉綁架燒死肉票 「八號分機」要犯逃20年落網

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高雄市警察局鳳山分局南成派出所員警日前巡邏時發現一名機車騎士企圖逃逸，上前盤查赫見他是20年前發布的殺人通緝犯巫秋標（左），且是刑事局緊急查緝專刊「八號分機」的查捕要犯。警方詢後將他移送台南地檢署歸案。（高雄市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月15日

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄鳳山警分局員警巡邏發現一名機車騎士迴轉逃逸，警方上前盤查赫見他竟是20年前發布涉綁架燒死肉票的「八號分機」殺人通緝犯巫秋標，全案詢後將他移送台南地檢署歸案。

高雄市政府警察局鳳山分局今天發布新聞稿說明，南成派出所員警13日晚間7時多巡邏行經鳳山區瑞隆東路時，發現一名機車騎士看到警察立刻迴轉逃逸約400公尺，甚至棄車徒步逃離。

員警見狀趕忙下車阻擋男子去路及盤查身分，但男子眼神閃爍顧左右而言他，且還虛報身分證字號，所長林卓材因此依法將他帶回派出所查證身分。這名男子在路途中也自知逃不過法律制裁，坦承真名為巫秋標。

警方將他帶返所後查出，54歲巫秋標竟是民國91年5月17日發布的殺人通緝犯，且還是刑事警察局重要緊急查緝專刊「八號分機」的查捕要犯，他在犯案後至今已逃亡20年，最後仍難逃法網。

一名資深警官向中央社記者表示，民國70幾年時國內有十大通緝要犯，後來改成專案查緝要犯。「八號分機」即是早年刑事警察局犯罪偵防管制中心通報系統的代稱，也就是以前全國勤務中心都能接收到的警報器，因這個分機編在第8號而得名，只要一響代表即是有犯下槍擊殺人等重案的要犯。

這名警官指出，早年分局派出所內聽到八號分機一響，所有員警都會非常緊張全副武裝，但相對地若能抓到八號分機通緝要犯，也可能因此破格晉升。

南成派出所長林卓材也透露，巫秋標依法需滿25年刑事追訴期，也就是要到116年4月才會取消通緝。他20年來隱姓埋名到處借宿，連父母過世都沒辦法回家，最後在警方載往台南地檢署歸案路途上，他才嘆氣喃喃自語「該還的還是要還」，結束漫長逃亡人生。

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最高法院判決書指出，蔡峰宗民國91年因得知李姓鄰居繼承大筆遺產，於是便夥同友人李德榮、吳榮福和巫秋標綁架李男，並向家屬勒索新台幣1500萬元贖金，但因雙方贖金談不攏，4人為了滅證，便殘忍將李男綁在車內放火活活燒死。

台南高分院法官審理後，依擄人勒贖、殺人、強盜等罪判處放火的李德榮死刑；蔡峰宗、吳榮福無期徒刑，案經上訴最高法院駁回上訴定讞。但因共犯巫秋標案發後逃亡，因此被列為重大追緝要犯。（編輯：謝雅竹）1110415