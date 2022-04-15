涉綁架燒死肉票 「八號分機」要犯逃20年落網
（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄鳳山警分局員警巡邏發現一名機車騎士迴轉逃逸，警方上前盤查赫見他竟是20年前發布涉綁架燒死肉票的「八號分機」殺人通緝犯巫秋標，全案詢後將他移送台南地檢署歸案。
高雄市政府警察局鳳山分局今天發布新聞稿說明，南成派出所員警13日晚間7時多巡邏行經鳳山區瑞隆東路時，發現一名機車騎士看到警察立刻迴轉逃逸約400公尺，甚至棄車徒步逃離。
員警見狀趕忙下車阻擋男子去路及盤查身分，但男子眼神閃爍顧左右而言他，且還虛報身分證字號，所長林卓材因此依法將他帶回派出所查證身分。這名男子在路途中也自知逃不過法律制裁，坦承真名為巫秋標。
警方將他帶返所後查出，54歲巫秋標竟是民國91年5月17日發布的殺人通緝犯，且還是刑事警察局重要緊急查緝專刊「八號分機」的查捕要犯，他在犯案後至今已逃亡20年，最後仍難逃法網。
一名資深警官向中央社記者表示，民國70幾年時國內有十大通緝要犯，後來改成專案查緝要犯。「八號分機」即是早年刑事警察局犯罪偵防管制中心通報系統的代稱，也就是以前全國勤務中心都能接收到的警報器，因這個分機編在第8號而得名，只要一響代表即是有犯下槍擊殺人等重案的要犯。
這名警官指出，早年分局派出所內聽到八號分機一響，所有員警都會非常緊張全副武裝，但相對地若能抓到八號分機通緝要犯，也可能因此破格晉升。
南成派出所長林卓材也透露，巫秋標依法需滿25年刑事追訴期，也就是要到116年4月才會取消通緝。他20年來隱姓埋名到處借宿，連父母過世都沒辦法回家，最後在警方載往台南地檢署歸案路途上，他才嘆氣喃喃自語「該還的還是要還」，結束漫長逃亡人生。
最高法院判決書指出，蔡峰宗民國91年因得知李姓鄰居繼承大筆遺產，於是便夥同友人李德榮、吳榮福和巫秋標綁架李男，並向家屬勒索新台幣1500萬元贖金，但因雙方贖金談不攏，4人為了滅證，便殘忍將李男綁在車內放火活活燒死。
台南高分院法官審理後，依擄人勒贖、殺人、強盜等罪判處放火的李德榮死刑；蔡峰宗、吳榮福無期徒刑，案經上訴最高法院駁回上訴定讞。但因共犯巫秋標案發後逃亡，因此被列為重大追緝要犯。（編輯：謝雅竹）1110415
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