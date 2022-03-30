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毒品通緝犯拒攔查開車衝撞 員警負傷阻擋壓制

2022/3/30 13:12（3/30 14:42 更新）
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新北市汐止警方29日晚間7時許跟追毒品通緝犯吳姓男子所駕駛車輛，但吳男不配合攔停，竟開車衝撞員警。（翻攝照片）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月30日
新北市汐止警方29日晚間7時許跟追毒品通緝犯吳姓男子所駕駛車輛，但吳男不配合攔停，竟開車衝撞員警。（翻攝照片）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月30日
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（中央社記者沈佩瑤新北30日電）新北市汐止警方昨天晚間7時許跟追毒品通緝犯吳姓男子所駕駛車輛，但吳男不配合攔停，竟開車衝撞員警。負傷員警奮力阻擋至支援警力到達，吳男被依妨礙公務等罪嫌送辦。

新北市警察局汐止分局今天召開記者會表示，2名員警昨天晚間7時許巡邏至大同路2段103巷口時，發現36歲毒品通緝犯吳姓男子駕車經過，因此持續跟追直到吳男車輛停下。

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員警上前攔查，沒想到吳男卻倒車，接著就猛踩油門往前衝，其中1名員警來不及閃避遭撞擊，趴跪在吳男駕駛車輛引擎蓋上，另名員警趕緊把吳男拖下車，並通報警力支援，最後以優勢警力當場逮捕吳男。

警方表示，經檢查吳男車輛，查扣毒品安非他命、iphone手機、新台幣23萬4000元等贓證物，全案依毒品通緝、違反毒品危害防制條例及妨害公務等罪現行犯送辦。（編輯：方沛清）1110330

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