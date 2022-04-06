通緝犯遇警心虛拔腿就跑 2度軟腳自摔被逮

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苗栗縣警局竹南分局員警日前巡邏發現一名機車乘客未戴安全帽，欲上前取締時男子卻拔腿就跑，但近百公尺內2度摔倒在地，員警上銬逮人後發現他正因案遭通緝，才會見到警察就心虛逃逸。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月6日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣警局竹南分局員警執行巡邏勤務，發現一名機車後座乘客未戴安全帽，正要上前取締時，男子拔腿就跑，但近百公尺內2度摔倒在地，員警順利逮捕後發現他因酒駕遭通緝才會心虛逃逸。

竹南分局副分局長許豐都今天接受媒體聯訪表示，大山派出所員警3日執行巡邏勤務，在後龍鎮中華路與中龍街口，看到一輛機車後方乘客未依規定佩戴安全帽，員警示意對方靠邊停車，此名乘客竟直接跳下機車，轉身逃跑。

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員警見狀立刻駕車緊追，逃逸男子疑似太過緊張，跌倒在地翻滾一圈後，站起來又往後龍車站鐵路高架橋下的停車場狂奔，員警也跟著下車追捕，雙方追逐約100公尺，男子再次失去重心，摔倒在地，遭警方壓制上銬。

警方調查，現年23歲的翁姓男子，因酒駕被通緝，與友人外出在路上看到員警，自己又沒有戴安全帽，一時心虛慌張才會逃跑摔倒，最後仍被員警逮捕，移送苗栗地檢署歸案。（編輯：陳仁華）1110406