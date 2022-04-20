海上剝削漁工淪「法外孤島」 船長大副等9人起訴

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）台資漁船「大旺號」遭揭發毆打、丟棄保暖衣物、甚至逼穆斯林船員吃豬肉等剝削漁工，引發國際關注。雄檢痛批遠洋漁船淪「法外孤島」，依人口販運等罪起訴船長、大副等9人。

由台灣人投資經營，掛籍萬那杜的遠洋漁船「大旺號」遭財團法人綠色和平組織108年發布「海上奴役」、110年發布的「海上強迫勞動」調查報告，兩度揭露大旺號涉嫌強迫勞動虐待漁工。相關暴行遭揭發後更被美國海關與邊境保護局（CBP）禁止靠港進口漁獲，且還扣押大旺號捕撈的漁獲，事件引起社會重視外籍漁工人權。

高雄地檢署今天上午發布新聞稿指出，「大旺號」為永豐漁業有限公司所有遠洋漁船，蔡姓、林姓負責人透過仲介公司僱用20幾名印尼籍、菲律賓籍等漁工前往南太平洋作業，但林姓船長和梁姓大副船長卻利用外籍漁工不熟通用語言，且漁工在海上舉目茫然、四周汪洋而難以求助弱勢困境，以毆打辱罵、揚言扣薪、丟棄保暖衣物、非法拘禁等手段虐待。

雄檢調查，漁工在海上作業期間若不服從工作指揮，船長、大副即會恣意辱罵、揚言扣薪，甚至毆打未達要求漁工，且船舶到達漁區後，更要求漁工不停作業、超時工作14至20小時，期間更無視海上酷寒，恣意將漁工衣物丟到海中或扣留漁工保暖衣物。伙食方面更未顧及多名印尼籍穆斯林船員信仰，多以豬肉為主菜，導致船員為求溫飽被迫食用豬肉。

此外，一名外籍船員108年6月在甲板進行下勾作業時，更遭大副重擊後腦倒在地上，雖然這名船員在自行爬起後繼續作業，但卻在數天後上午被其他船員發現已經身亡。由於大旺號停靠斐濟蘇瓦（Suva）港後進行司法相驗，判定船員死因為「肺水腫」，因此難認定和大副重擊後腦行為有直接關聯，但船上已有19名外籍船員忍受不了暴行，相繼在斐濟離職下船。

大旺號也遭另名外籍船員控訴，109年3月17日在船上工作受傷後，卻遭林姓船長要求繼續工作，不料半個月後左半邊身體即不堪負荷無法出力，造成呼吸困難中風病況。半個月後，船公司竟還夥同仲介將一名不願出海漁工非法拘禁，並謊報為失蹤外勞，直到移民署高市專勤隊查緝這名漁工到案，旋即供出船上惡劣境況。

高雄地檢署獲報後組成專案小組，陸續傳喚因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情滯留台灣漁工，以及在斐濟離船後再度來台工作的漁工等人，共訊問11名證人，逐一分析扣得的漁獲日誌及船長電子郵件、現場勘驗漁船設備結果、漁船航跡圖、漁船漁獲量、漁工薪資明細及財團法人綠色和平基金會透過印尼移工聯合會（SBMI）取得關於漁工申訴資料等各項事證。

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高雄地檢署檢察官廖偉程痛批被告，台灣遠洋漁業年產值約達新台幣438億元，更有「遠洋漁業王國」之稱，但漁工工作不僅繁重，業者還大肆利用境外聘雇巧門，使海上勞務剝削得以長驅直入，任遠洋漁船成為「法外孤島」，淪為勞工人權保障禁區。

雄檢偵結後，認定林姓船長、梁姓大副等人確實有在海上作業期間，以強暴、脅迫方式勞動剝削外籍漁工，因此依違反人口販運防制法、偽造文書等罪，起訴船長、大副以及蔡姓漁船公司負責人、仲介等9人。（編輯：謝雅竹）1110420