廉政署公布反貪腐公約第二次國家報告 率先全球

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法務部20日舉行媒體茶敘，由廉政署綜合規劃組長紀嘉真報告這次「聯合國反貪腐公約第二次國家報告」提出的10項執行亮點成果，法務部長蔡清祥（左）、廉政署長鄭銘謙（右）出席與會並合影。中央社記者劉世怡攝 111年4月20日

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（中央社記者劉世怡台北20日電）廉政署指出，歷經4年持續推動，由公私部門努力下，克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰，終於在今天率先全球，公布「聯合國反貪腐公約第二次國家報告」。

法務部今天舉行媒體茶敘，由廉政署綜合規劃組組長紀嘉真報告，這次「聯合國反貪腐公約第二次國家報告」提出10項執行亮點成果，包含洗錢防制相互評鑑、亞洲公司治理評鑑、國防廉潔指數皆獲得佳績。

另接軌國際推動「開放政府國家行動方案」、拓展國際刑事司法互助，同時善用優勢，推動機關採購廉政平台、透明晶質獎試評獎、深化廉潔教育、跨域培訓反貪人才，並落實貪腐不法所得查扣與沒收，具體回應公約與國際趨勢的要求。

紀嘉真表示，這次報告也提出5項策進作為，將持續健全法制，如整併貪污治罪條例及刑法瀆職罪章，擬定「影響力交易」規範、推動揭弊者保護等，建立緊急採購透明化措施並進一步落實檢審機關追訴貪腐犯罪，以符合國際反貪腐趨勢及回應社會期待。

紀嘉真說，今年8月30日至9月2日，台灣將舉辦第二次國家報告國際審查會議，邀請長期投入國際組織或非政府組織、在反貪腐領域深耕並具影響力的專家抵台進行實地審查，並就報告內容再次提出結論性意見。

法務部長蔡清祥表示，今年除公布反貪腐國家報告，還有聯合國兩公約人權報告，與國際接軌的腳步及決心未曾停緩。

蔡清祥指出，台灣推動廉政的努力有目共睹，今年國際透明組織公布的2021年全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index,CPI），在排名與分數上皆為歷年最佳成績，也是國際給予肯定的最佳印證，未來將持續關注國際趨勢與公約自主實踐，使台灣各項表現更向上提升。

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廉政署長鄭銘謙表示，台灣雖非聯合國一員，仍把「聯合國反貪腐公約（United Nations Convention against Corruption）」入法，實施「聯合國反貪腐公約施行法」，每4年自主管理並公布國家報告。

鄭銘謙指出，廉政署2018年公布「聯合國反貪腐公約首次國家報告」，並邀請5名國際反貪專家抵台完成國際審查，今年8月將邀請國外專家學者進行第二次國家報告審查。（編輯：戴光育）1110420