通緝犯染疫居家照護 騎車外出買便當至少罰20萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

通緝犯李姓男子17日被逮經採檢確診，基隆地檢署檢察官以視訊問訊後，請李男返家居家照護。李男21日騎車外出買便當，被警方及衛生局人員帶至集中檢疫所接續隔離。新北市衛生局22日表示，依法可處新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺新北22日電）通緝犯李姓男子日前被逮經採檢確診，檢察官視訊問訊後請李男返家。李男昨天騎車外出買便當被警方攔下，新北市衛生局今天表示，依法可處新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

新北市政府警察局瑞芳分局澳底派出所17日中午在貢寮區仁愛路逮捕竊盜通緝犯50多歲李姓男子，經快篩後呈現陽性，員警隨後穿戴全套防護裝備，戒護李男搭防疫救護車至醫院採檢，當天晚間報告出爐，李男確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

基隆地檢署檢察官以視訊問訊後，請李男返家居家照護，未料，澳底派出所員警昨天巡邏經過李男住家時，發現李男的機車不在家中，研判李男可能已外出，立即通報加強協尋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方除調閱監視器查看李男行蹤外，並在附近穿著全套防護裝備守株待兔，果然中午12時許發現李男騎機車返家，警方在雙澳公路丹里1號橋前將他攔下，李男向警方供稱，外出到雙溪區買便當及酒精，隨後由警方及衛生局人員將李男帶至集中檢疫所接續隔離。

新北市政府衛生局表示，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：方沛清）1110422