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台南警方掃黑 破獲7犯罪集團逮捕39人

2022/4/23 11:00（4/23 12:06 更新）
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台南市警局執行掃黑專案，15天破獲7個犯罪集團，檢肅7名治平對象及32名成員，依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月23日
台南市警局執行掃黑專案，15天破獲7個犯罪集團，檢肅7名治平對象及32名成員，依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月23日
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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市警局執行掃黑專案，15天破獲7個犯罪集團，檢肅7名治平對象及32名成員，同時起出槍彈、毒咖啡包等，依法送辦。

台南市警局今天發布新聞稿指出，市警局動員刑警大隊及各分局，6日至20日連續15天執行掃黑專案，剷除7個犯罪集團，包括5個暴力討債集團、1個聚眾鬥毆犯罪集團及1個暴力犯罪集團。

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遭警方剷除的犯罪集團中，林姓男子操控暴力集團，涉嫌以高利貸作為組織經濟來源，待被害人無力償還債務後，再以傷害、恐嚇催討，永康分局專案小組執行拘提搜索，逮捕3人到案，並起出331包毒咖啡（毛重1952.7公克）、借據、本票等物。

另外，吳姓男子涉嫌以高利貸誘騙需錢甚急者，待對方無力償還時暴力討債，遭刑大和學甲分局拘提搜索，逮捕7人到案，並起出棍棒、儲金簿、金融卡等物，依法送辦。（編輯：謝雅竹）1110423

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