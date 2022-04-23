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澎湖漁船翻覆 3船員落海獲救

2022/4/23 13:46（4/23 15:11 更新）
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澎湖籍「金玉財」號漁船23日在望安潭門港區翻覆，澎湖縣消防局獲報立即前往救援，順利將落海的3名船員救起，漁船由友船協助拖返檢修。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年4月23日
澎湖籍「金玉財」號漁船23日在望安潭門港區翻覆，澎湖縣消防局獲報立即前往救援，順利將落海的3名船員救起，漁船由友船協助拖返檢修。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年4月23日
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（中央社澎湖縣23日電）澎湖籍「金玉財」號漁船今天在望安潭門港區翻覆，船上許姓等3名船員落海，及時由警消救起，漁船也由友船協助拖返檢修。

澎湖消防局表示，望安消防分隊今天上午10時37分許接獲民眾報案指稱，一艘「金玉財」號漁船，在望安潭門港區翻覆，船上有3名船員落海，立即出動3車1艇4人前往救援，順利將3名船員起並送回岸止，漁船也由友船協助拖返檢修。

警消表示，3名落海船員，分別是74歲許姓和78歲許姓男子及33歲的吳姓男子，所幸都無大礙。

警消初步調查，翻覆的「金玉財」號漁船，是因有其他船隻航行交會時，出現湧浪而翻覆，所幸在潭門港區，及時獲得拖救。（編輯：謝雅竹）1110423

澎湖籍「金玉財」號漁船23日在望安潭門港區翻覆，3名落海船員及時由警消救起，幸無大礙。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年4月23日
澎湖籍「金玉財」號漁船23日在望安潭門港區翻覆，3名落海船員及時由警消救起，幸無大礙。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年4月23日
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