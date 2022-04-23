5歲童遭狼犬咬傷 高市動保處警方介入緝凶

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一名5歲女童3月間行經高雄小港松南街時，遭一隻黃色犬隻咬傷，由於事發至今已有月餘，報警後仍找不到犬隻或飼主，網友也在臉書社團貼文緝凶。高雄市小港警分局23日則指出，確實有發現1隻疑似咬傷幼童的黃色犬隻，為避免之後犬隻再度攻擊他人，正持續積極調閱監視器追查。圖為女童身上傷痕。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月23日

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）一名網友在臉書貼文，指5歲女童3月在高雄遭黃色狼犬咬得遍體鱗傷。高市小港警分局指出，正調閱監視器畫面緝凶；動保處則表示，若咬人犬隻屬家犬將依動保法開罰。

一名5歲女童3月12日行經高雄小港區松南街時遭一隻黃色狼犬咬得遍體鱗傷，由於事發已逾1個月，但家屬報警後仍找不到犬隻或飼主，網友因此在臉書社團貼文緝凶。

對此，高雄市政府動保處副處長段奇漢今天向媒體表示，動保處經查並未接獲這起案件，依動保法規定，寵物出入公共場所需有7歲以上成員陪同，若涉案犬隻確定為家犬，且事發當時無人伴同，依法可處飼主新台幣3000元到1萬5000元罰鍰。

段奇漢說明，若犬隻咬傷人，且被認定為攻擊犬隻，依動保法規定則需有成年人伴同，且需使用至少1.5公尺狗鏈及戴上口罩，否則可裁罰3萬元至15萬元。

高雄市政府警察局小港分局指出，經調閱監視器畫面及比對報案人所描述特徵指認，確實有發現1隻疑似咬傷幼童的黃色狼犬。警方為避免之後這隻狼犬再度攻擊他人，正持續積極調閱監視器緝凶。

小港分局表示，警方除了正找出涉案犬之外，也將釐清是否有飼主飼養或為流浪犬，以利後續偵處，另也通報權管單位高市農業局動保處協助處理及裁罰。（編輯：謝雅竹）1110423